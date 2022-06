"On ne sait pas ce que veut faire ce gouvernement", regrette le responsable d'EELV, Julien Bayou

"C'est normal qu'il y ait un échange, mais on sent que ce gouvernement est 'en l'air'. L'élection présidentielle a eu lieu il y a trois mois, les élections législatives il y a 10 jours, on ne sait pas ce que veut faire ce gouvernement", a reproché Julien Bayou, qui accuse Emmanuel Macron de "gagner du temps". "On l'appelle à démarrer", a insisté l'élu EELV, souhaitant notamment que la Première ministre à se soumettre à un vote de confiance devant l'Assemblée nationale.

"J'appelle le président et la Première ministre à ne pas avoir peur de la démocratie représentative", a précisé Julien Bayou, tout en assurant ne pas vouloir voter la confiance à Elisabeth Borne, du fait de l'inaction climatique d'Emmanuel Macron lors de son premier mandat.

Ne se disant pas contre des compromis, le député a donc souhaité que ce soit le gouvernement qui fasse des propositions. "Aujourd'hui, l'ambition n'est pas là parce que le gouvernement refuse d'agir", a regretté le responsable de groupe. La majorité relative du groupe présidentiel l'oblige donc à "composer texte par texte", ce dont s'est réjoui l'élu. "On a enfin un poids de l'Assemblée nationale. Ce gouvernement va devoir apprendre à composer", a promis Julien Bayou.