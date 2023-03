"On passe trop par la loi dans notre République" : la phrase d'Emmanuel Macron décryptée

Elle remarque également que le président de la République est obsédé par l'idée d'aller vite et de rogner sur le temps. "Il a réussi à trouver des moyens, régulièrement, pour limiter la durée du temps parlementaire", constate-t-elle. "Or, quand on enlève du temps, on enlève d'abord du temps de réflexion. On sait pourtant que quand on se précipite, on prend parfois de mauvaises décisions. Cette réflexion doit aussi s'appliquer aux décisions des gouvernants", avance-t-elle, y voyant "la start-up nation, l'application des techniques managériales à l'État (...), au risque de renverser le paradigme de la démocratie parlementaire".

Pour légiférer sans passer par la loi, le président de la République et son gouvernement, détenteurs du pouvoir réglementaire, ont aussi la possibilité d'adopter des décrets et des arrêtés. Ceux-ci n'ont pas valeur de loi et interviennent dans les domaines où il n'est pas obligatoire de passer par la loi.