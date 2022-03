"On reste dans l'Otan, mais il nous faut une autonomie de défense", défend Eric Zemmour

Le fondateur de Reconquête a indiqué vouloir "augmenter le budget militaire de 41 à 70 milliards en 2030", souhaitant l'achat d'un deuxième porte-avion et plus d'avions de chasse. "S'il y a une guerre de haute intensité (visant la France, NDLR), comme ce qu'il se passe en ce moment en Ukraine, nous avons trois jours de munitions", a affirmé Eric Zemmour, attaquant une "faiblesse française" à ses yeux. "Depuis 10 ans, des présidents, en particulier Monsieur Hollande et Monsieur Macron, n'ont jamais fait augmenter le budget de la défense", le président actuel ayant plus précisément "cessé la descente", a-t-il fustigé.

Selon lui, malgré l'envoi de matériel militaire en Ukraine par les Vingt-Sept, on n'assiste pas à "l'émergence d'une défense européenne, mais au renforcement de la jambe européenne de l'Otan". Il faudrait surtout craindre que les pays membres n'achètent des armes aux États-Unis, à l'instar des Allemands, a-t-il mis en garde.

Quant à la place de la France de l'Otan, qu'elle a récemment renforcée, "nous ne serons jamais tous seuls, on aura toujours des alliés, on reste dans l'Otan, mais il nous faut une autonomie de défense", a-t-il estimé. Il a critiqué notamment une image de "petits télégraphistes des États-Unis", dont "Monsieur Macron a beaucoup pâti" selon lui. "Nous devons sortir du commandement militaire intégré pour retrouver notre autonomie de décision", a préconisé l'ancien polémiste.