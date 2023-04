"Il faut peut-être en tuer" : un élu de Mayotte suscite l'indignation après des propos sur des migrants irréguliers

Plus tôt au cours de l'entretien, Salime Mdéré avait dit espérer que l'opération "Wuambushu" ("reprise" en mahorais) "réussira", et qu'elle sera "maintenue sur le long terme". "Il ne faudrait pas qu'on expulse quelques centaines de personnes vivant de façon irrégulière à Mayotte et qu'ils reviennent le lendemain sur le territoire, ce n'est pas possible", a-t-il notamment déclaré. "J'espère qu'on maintiendra le dispositif de façon à ce qu'ils ne reviennent pas. Ces délinquants, les ramener chez eux et les décourager à revenir. (...) Je persiste et je signe, il faut faire en sorte qu'ils aient peur", a poursuivi l'élu.

Quelque 1800 policiers et gendarmes, dont des centaines de renforts de métropole, sont exceptionnellement mobilisés à Mayotte pour cette opération controversée.