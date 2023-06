Opération Wuambushu : deux mois après le lancement, Darmanin en déplacement à Mayotte

Gérald Darmanin sera en visite à Mayotte samedi et dimanche, deux mois après le déploiement des renforts de forces de l'ordre dans le cadre de l'opération Wuambushu de lutte contre l'habitat insalubre, la délinquance et l'immigration illégale, a annoncé ce mercredi le ministère de l'Intérieur. "Le programme détaillé sera communiqué en fin de semaine", a précisé Beauvau.

Les autorités françaises ont déployé depuis avril des centaines de policiers et gendarmes à Mayotte, département le plus pauvre de France, pour mener une série d'interventions des services sécuritaires et sociaux regroupées sous le nom de "Wuambushu" ("reprise" en mahorais). L'opération, qui vise à réduire l'habitat insalubre et à expulser les personnes en situation irrégulière dans l'archipel, est dénoncée par des associations comme "brutale", "anti-pauvres" et violant les droits des migrants, mais soutenue par les élus et de nombreux Mahorais.