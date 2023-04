"Où est la démocratie française" : qui sont les manifestants qui ont interpellé Emmanuel Macron à La Haye ?

C’est en apprenant il y a quelques jours la venue du chef de l’État aux Pays-Bas que ce groupe de cinq jeunes Français, vivant dans le pays, a décidé d’une action "efficace" pour l’interpeller sur des thèmes chers à leurs yeux : le climat et la démocratie. "En tant que militants, on a été assez sensible au 49.3 et à ce qu’il s’est passé à Sainte Soline", souligne Anna. Un événement faisant écho, selon elle, à l’utilisation de canons à eau le 11 mars dernier par les policiers néerlandais sur des militants d’Extinction Rebellion, qui avaient bloqué une autoroute à La Haye.

Mais ces cinq militants, âgés de 22 à 35 ans, tiennent à leur indépendance vis-à-vis d’autres collectifs. Ils s’identifient désormais comme le "Comité d’accueil du Président de la violence et de l’hypocrisie" et ont même envoyé un communiqué à plusieurs médias, où ils partagent leurs inquiétudes sur "les récentes dérives autoritaires en France". Ayant acheté des billets à l’avance pour le discours d’Emmanuel Macron, c’est donc sans problème qu'ils ont franchi les portes du théâtre Amare et se sont fondus dans le public. Avant de dérouler leurs banderoles, qui ont produit leur petit effet. "Les trois ayant pris la parole ont été sortis par la sécurité et un autre est sorti au même moment", raconte Anna, qui les a rapidement rejoints à l’extérieur.