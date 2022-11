Outrage sexiste : les députés votent le durcissement de la loi

Les parlementaires discutent ces derniers jours de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi). Lors d'une séance achevée peu avant minuit dans un climat tendu, mercredi 16 novembre au soir, ils ont adopté à une large majorité (170 voix pour, 28 contre) un article renforçant la répression de l'infraction d'outrage sexiste "aggravé". Le groupe LFI a voté contre, déplorant une méthode seulement "répressive" et estimant qu'il fallait "s'attaquer à la cause et non à la conséquence" de ces outrages.