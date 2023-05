Ouverture d'un centre de lutte contre les violences faites aux élus : que réclament-ils pour être mieux protégés ?

Il réclame aussi la tenue "de vraies instructions judiciaires" et que les agressions contre les maires soient "considérées comme des agressions sur personnes dépositaires de l’autorité publique, comme les policiers et gendarmes". "Il faut également un travail global sur l’exercice du mandat. Nous voulons pouvoir décider. Nous ne voulons plus être entravés par l’État en permanence dans nos actions", a-t-il déclaré à Ouest-France.

Dans un communiqué, l'Association des petites villes de France "demande à la Première Ministre et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de mobiliser les Parquets et de s’assurer qu’une enquête systématique effective et approfondie est menée dans tous les cas où une plainte est déposée par un élu pour des faits subis dans l’exercice de ses fonctions".