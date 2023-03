Anne Hidalgo obligée de transmettre ses notes de frais 2017 à un journaliste

"L'enquête continue". Stefan de Vries, un journaliste néerlandais, a savouré sa victoire ce vendredi dans le combat qu'il mène concernant l'organisation des Jeux olympiques à Paris. Il a en effet obtenu les notes de frais qu'il réclamait à la maire de Paris Anne Hidalgo depuis 2017.

"J'ai enfin les notes de frais d'Anne Hidalgo et son cabinet pour l'année 2017. L'enquête continue", a indiqué sur Twitter Stefan de Vries, journaliste freelance installé entre Paris et Amsterdam. Reçu par la secrétaire générale adjointe de la Ville et Yves Charpenel, président de la commission de déontologie des élus parisiens, Stefan de Vries est reparti avec six dossiers correspondant aux frais de représentation, déplacement et restauration de l'élue socialiste et cinq de ses collaborateurs.