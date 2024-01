Paris : Anne Hidalgo veut piétonniser la moitié de la place de la Concorde après les JO 2024

Une partie de la place de la Concorde, à Paris, "ne sera pas rendue aux automobilistes" après les Jeux olympiques, en juillet prochain, annonce la maire de Paris dans la Tribune Dimanche. 60 km de pistes cyclables supplémentaires ainsi à la disposition des Parisiens à l'issue des JO, assure par ailleurs Anne Hidalgo.

Anne Hidalgo veut aller plus loin pour limiter le trafic automobile dans la capitale. Pour libérer Paris de ses embouteillages, la maire PS veut profiter d'un événement de taille : les Jeux olympiques et paralympiques, organisés dans la capitale en juillet prochain. Dans un entretien ce 14 janvier à la Tribune Dimanche, l'élue promet de piétonniser la moitié de la place de la Concorde, lieu aujourd'hui très emprunté du centre de Paris, une fois les JO terminés.

"Une parenthèse dans l'Histoire"

"Il y aura toute cette surface reconquise sur la voiture : la Concorde, le Trocadéro et Iéna qui, avec le Champ de Mars, constituent 50 hectares d'espaces piétons et plantés, pour la promenade. Sans oublier la place accordée au vélo, avec 60 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires par rapport à ce qu'on aurait fait sans les Jeux", promet la maire de Paris auprès de l'hebdomadaire. Avant de garantir que "la moitié de sa surface ne sera pas rendue aux automobilistes après les Jeux. Elle sera offerte à la promenade depuis les Tuileries jusqu'à ­l'Obélisque".

Comme principal argument, Anne Hidalgo invoque une circulation plus fluide dans ce cas de figure, qui a pu être testé lors de la Coupe du monde de Rugby, en septembre 2023. Mais aussi un enjeu environnemental, avec la nécessité d'adapter la ville "aux pics de chaleur qu'on va connaître, jusqu'à 50 degrés". Pour cette dernière, "la place accordée à la voiture dans ce lieu emblématique n'aura été qu'une parenthèse dans l'Histoire".

Après avoir redit son intention de permettre la baignade dans la Seine, juste avant le lancement des JO, l'édile a assuré que tout était prêt sur le plan sécuritaire pour accueillir des millions de visiteurs. "On travaille très bien avec Gérald ­Darmanin. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous sur l'organisation de la sécurité", a-t-elle poursuivi alors que de brèves polémiques ont entouré la tenue de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, et non pas dans un lieu jugé plus propice par les détracteurs, comme le Stade de France.