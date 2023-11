Paris Games Week : le gouvernement célèbre ces jeux vidéos si souvent critiqués par les politiques

Ces dernières années, le gouvernement fait tout pour booster un secteur d'avenir - auquel 39 millions de Français se sont adonnés en 2023 - et qui rapporte gros. Selon Bruno Le Maire, l'industrie du jeu vidéo a dégagé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros en 2022, représente 1200 entreprises dont 600 studios et plus de 15.000 emplois. Les principaux syndicats du jeu vidéo plaident régulièrement pour aller plus loin et pour que la France, troisième en Europe en termes de chiffre d'affaires, devienne leader européen du secteur d'ici cinq ans, demandant aux pouvoirs publics d'en faire une "priorité industrielle".