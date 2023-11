Les Parisiens appelés à se prononcer pour une "augmentation significative" du tarif de stationnement des SUV et des 4x4

La mairie de Paris veut de nouveau consulter ses habitants et les appelle à se prononcer sur le tarif de stationnement des SUV et des 4x4 dans la capitale. Anne Hidalgo envisage une "augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiels" pour ces véhicules, "polluants" et "dangereux". La votation aura lieu le 4 février 2024.

Après la suppression des trottinettes en libre-service dans les rues de la capitale, les Parisiens décideront-ils de restreindre le nombre de SUV et 4x4 ? La mairie de Paris a indiqué ce mardi qu'elle souhaitait les consulter sur l'augmentation des tarifs de stationnement pour ces véhicules, via une nouvelle consultation citoyenne qui aura lieu le 4 février 2024, ouverte à tous les inscrits sur les listes électorales. Ce vote est proposé par la mairie de Paris pour "permettre un meilleur partage de l'espace public au bénéfice des mobilités douces, des rues aux écoles et des piétons", indique-t-elle dans un communiqué.

"Je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiels des SUV et des 4x4", a dit Anne Hidalgo dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour exposer ses motivations. "Nous voulons dire stop aux dérives des constructeurs automobiles qui poussent à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières, plus polluants, alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour", ajoute-t-elle. Selon elle, ces voitures sont 20% plus polluantes que les autres, et elles sont aussi plus dangereuses. "Un piéton a deux fois plus de risque d'être tué en cas de collision avec un SUV qu'avec un véhicule standard, c'est inacceptable", s'indigne la maire socialiste.

Les taxis ne seraient pas concernés

Ce nouveau tarif, qui n'a pas été précisé, ne concernerait pas le tarif résidentiel, ni les véhicules professionnels ou les taxis. Dans son communiqué, la mairie parle aussi de mesure qui s'appliquerait aux SUV "lourds", sans préciser quel était le poids arrêté pour qu'un SUV soit considéré comme "lourd".

En mai dernier, la ville de Lyon avait fait part de son intention d'augmenter les tarifs de stationnement des propriétaires de SUV, y compris résidents lyonnais. La mairie écologiste envisageait de découper son tarif résidentiel en trois catégories, allant de 15 euros pour les véhicules électriques à 45 euros par mois pour les SUV (contre un tarif mensuel unique de 20 euros). Mais à l'heure actuelle, cette mesure n'est toujours pas entrée en vigueur.