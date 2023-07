Paris : une enquête sur l'inscription de Sandrine Rousseau sur les listes électorales lors des législatives 2022

Plus d'un an après les élections législatives, l'affaire continue de secouer les Verts. Une enquête a été ouverte sur l'inscription sur les listes électorales à Paris de l'écologiste Sandrine Rousseau, ensuite investie pour les législatives de 2022 puis élue députée dans la 9e circonscription de la capitale, a indiqué lundi 10 juillet le parquet. Suite à la plainte de la militante Europe Écologie-Les Verts (EELV) Claire Monod, l'enquête a été ouverte début juin pour inscription indue sur une liste électorale par déclaration frauduleuse ou faux certificat et confiée à la Brigade de répression de la délinquance faite aux personnes, a-t-il précisé, confirmant une information de Paris Match.

Cette plainte avait été déposée mi-juin, accusant Sandrine Rousseau d'"inscription indue sur les listes électorales". La candidature de Claire Monod à l'investiture pour les législatives d'EELV en 2022 avait été rejetée au profit de celle de la finaliste à la primaire des Verts pour la présidentielle, alors que cette dernière "vit, travaille et milite à Lille depuis les années 2000", selon la plainte consultée par l'AFP. Claire Monod, battue aux législatives en 2017, bénéficiait pourtant, selon elle, du soutien des militants du XIIIe arrondissement de la capitale, où elle vit elle-même.

À ses yeux, Sandrine Rousseau a bénéficié d'un "parachutage jusqu'à la fraude", avait-elle affirmé à la presse. La plainte n'entraînera pas l'annulation de l'élection, mais a pour objectif notamment "de poser la question de la morale et de l'éthique personnelle", avait souligné mi-juin Me Jérôme Karsenti, avocat de Claire Monod.