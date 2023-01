Crise au PS : Olivier Faure propose une "direction collégiale"

"J’ai bon espoir que chacun revienne à la raison et à quelque chose de positif et de collectif", a déclaré Nicolas Mayer-Rossignol. La réunion "était très sérieuse et très grave parce que la situation est dramatique pour le PS", "nous nous sommes dits les choses clairement, il faut maintenant trouver les solutions". Un nouveau décompte dimanche, contesté, a donné 51,09% des voix au sortant contre 48,91% à son rival.