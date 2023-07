Particulièrement fan des "visites historiques", Macron en fera une nouvelle au Vanuatu jeudi

Quelles sont les raisons de cette visite historique ? "Le Vanuatu héberge la plus grande communauté française du Pacifique avec environ 3.000 personnes en lien étroit qui ont des racines avec l'Hexagone, mais aussi avec la Nouvelle-Calédonie", a expliqué l'Elysée. "Et dans la perspective du Sommet de 2024, d'autant plus important d'afficher ce soutien aux Vanuatais et à la francophonie dans ces territoires et ensuite, un aspect biodiversité qui sera extrêmement fort en Papouasie-Nouvelle-Guinée", a indiqué l'entourage du chef de l'Etat, qui a dit vouloir ouvrir une "nouvelle page" du statut de la Nouvelle-Calédonie à son arrivée lundi.