À l'Assemblée nationale, pas de vote sur le cumul des mandats après un débat électrique

Une proposition de loi remettant en cause l'interdiction du cumul des mandats n'a finalement pas été votée jeudi à l'Assemblée nationale, faute de temps. Elle semblait pourtant en passe d'être adoptée. La séance a été mouvementée, la gauche ayant notamment été accusée de faire "obstruction" pour éviter un scrutin.

Une nouvelle séance agitée à l'Assemblée nationale. Les députés ont débattu, jeudi soir, d'une proposition de loi clivante remettant en cause l'interdiction du cumul des mandats. Examiné dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Horizons, ce texte n'a finalement pas pu faire l'objet d'un vote, faute de temps suffisant.

Le groupe Horizons, qui avait inscrit ce texte au menu de sa journée réservée dans l'hémicycle, a dénoncé une "obstruction" de la gauche. Celle-ci avait ralenti les débats jusqu'à minuit, à coups de sous-amendements, de rappels aux règlements et autres demandes de suspension de séance. Conséquence : le texte n'a pas été soumis au scrutin des députés, les discussions autour d'un texte proposé en niche parlementaire ne pouvant pas se poursuivre au-delà de minuit. "Nous y reviendrons !", a malgré tout promis la députée Horizons Naïma Moutchou.

Le clan présidentiel divisé sur la question

L'objectif de ce texte ? "Assouplir" la loi de 2014, votée sous François Hollande et appliquée depuis 2017, qui interdit le cumul des mandats de parlementaire et de titulaire d'un mandat exécutif local. Le texte du groupe du parti d'Edouard Philippe, alliés de Renaissance et du groupe Modem au sein de la majorité présidentielle, ne proposait de revenir qu'en partie sur ce principe. Pour eux, il s'agissait d'autoriser à nouveau aux députés et sénateurs à exercer des fonctions d'adjoint au maire (mais pas de maire) ou de vice‑président (et non président) de département ou de région.

La proposition de loi aurait sans doute été adoptée en première lecture en cas de vote final. Un scrutin sur son article principal a ainsi été remporté avec 64 voix contre 44. Soutenue par la droite et l'extrême droite, et farouchement combattue par la gauche, le texte de loi divisait au sein même du camp présidentiel. Mais dans un hémicycle clairsemé en séance nocturne, les députés Renaissance favorables à l'initiative étaient surreprésentés, selon un cadre du groupe. "Il est difficile de comprendre pourquoi le débat est remis sur la table tant il apparaît comme une régression", a pour sa part estimé Ludovic Mendes (Renaissance), dont le groupe avait accordé une liberté de vote à ses membres.

Ce n'est pas la première fois que le non-cumul est remis en cause. L'Assemblée avait rejeté en 2021 un texte sénatorial, qui avait déjà embarrassé la majorité macroniste de l'époque, accusée d'être "hors-sol" après la crise des Gilets jaunes.