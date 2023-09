"Pass rail" : Clément Beaune confirme sa mise en place dès l'été 2024 à "un prix attractif"

L'Allemagne comme modèle. Depuis la mise en place outre-Rhin d'un pass rail à 49 euros par mois pour voyager de façon illimitée dans le pays en empruntant trains régionaux et réseaux urbains, elle fait des émules. "J'ai demandé au ministre des Transports de lancer avec toutes les Régions qui sont prêtes à le faire le même dispositif", avait déclaré Emmanuel Macron lundi, interrogé par le youtubeur Hugo Travers. L'idée est également souhaitée par Clément Beaune, qui ce jeudi matin sur France 2 a confirmé que les discussions étaient lancées et qu'il souhaitait un pass rail national et accessible à tous et pas seulement aux jeunes, dès l'été 2024.