Pass vaccinal : Olivier Véran assouplit les règles et envisage une fin avant l'été

"Le pass vaccinal aura une fin." Entré en vigueur le 24 janvier, le pass vaccinal a vocation à disparaître. "Aujourd'hui, la fin, on la connaît, c'est dans la loi, c'est juillet. Mais, si nous pouvons supprimer le pass vaccinal avant, nous le ferons", a affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, invité de BFMTV, mercredi 2 février. "Le pass vaccinal aura une fin, et vu la dynamique épidémique actuelle, il est probable que cette fin soit bien avant le mois de juillet. Sauf s'il y a une mauvaise nouvelle".

"À l'échelle du pays, on a dépassé le pic de contaminations (...) On est en train d'arriver au pic d'hospitalisations", a indiqué le locataire du 14 avenue Duquesne, à Paris. "On a fait le plus dur dans cette vague" et "le pire est derrière nous".