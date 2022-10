Passoires thermiques : le gouvernement veut les interdire aussi sur Airbnb

Les logements les plus énergivores seront bientôt et progressivement interdits à la location. Mais en l'état actuel de la loi, il aurait été possible pour leurs propriétaires de les transformer en meublé touristique et de les louer sur Airbnb. Un manquement auquel veut s'attaquer le ministre délégué à la Ville et au Logement.

"Il faut qu'on travaille pour que ce soit les mêmes règles. On ne peut pas sortir des appartements dont on a besoin pour loger nos concitoyens de l'habitat classique, longue durée, en meublé touristique. On se donnera les moyens de mettre tous les garde-fous nécessaires", a déclaré Olivier Klein, ce mardi 25 octobre sur BFMTV. Selon lui, "il est hors de question qu'on se réfugie derrière l'interdiction de remettre en location en transformant son logement en meublé touristique".