Patrick Balkany assure que son état de santé l'empêche de retourner en prison

La cour d'appel de Rouen, qui a révoqué leur détention à domicile, a estimé que les époux Balkany n'ont "jamais accepté les contraintes inhérentes à la détention à domicile sous surveillance électronique", qui relève leur "attitude et propos véhéments ou ironiques, parfois outranciers voire outrageants" à l'égard du personnel de l'administration pénitentiaire ou du juge d'application des peines.

"Quand on joue avec le feu, on se brûle", a assuré la procureure de la République d'Évreux, Dominique Puechmaille. Le 11 juin 2021, lors d'un entretien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip), Mme Balkany aurait ainsi "monopolisé la parole et tapé du poing sur la table, s'était adressée à la directrice et à la conseillère [...] en les qualifiant de 'gonzesses', leur avait adressé un bras d'honneur et avait mis fin unilatéralement au rendez-vous".