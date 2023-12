Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et figure de la droite conservatrice, est décédé ce mardi 26 décembre. Agé de 74 ans, l'essayiste et journaliste avait également été directeur de la chaîne Histoire, propriété du groupe TF1.

L'un des premiers théoriciens de la réconciliation des droites est décédé. Patrick Buisson, essayiste, journaliste et conseiller politique, notamment de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, est décédé ce mardi 26 décembre. Figure de la droite conservatrice, il a été retrouvé sans vie à son domicile des Sables-d’Olonne, a indiqué la police de cette commune vendéenne.

Patrick Buisson s'est fait connaître du grand public en conseillant l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy. En 2007, il l'aide à accéder au pouvoir en lui conseillant d'axer sa campagne sur l'immigration, la sécurité ou encore l'identité nationale. Les discours décomplexés de l'ex-maire de Neuilly sur ces sujets le mènent à la victoire. Une fois élu, Nicolas Sarkozy continue d'écouter attentivement le journaliste. C'est notamment lui qui a l'idée de créer un ministère de l'Immigration et de l'identité nationale. Patrick Buisson prône le rapprochement avec les thèses du Front national, ce qui conduit Nicolas Sarkozy à l'échec en 2012 estiment ses détracteurs.

Militant d'extrême droite dans sa jeunesse, Patrick Buisson a travaillé dans des médias proches de cette mouvance, comme Minute ou Valeurs actuelles, et est depuis toujours un défenseur de l'union des droites. En 2019 il reconnaissait travailler à une "union nationale" avec le polémiste Eric Zemmour, qui avait en ligne de mire la présidentielle de 2022. Il disait à l'époque être à la recherche d'un candidat "qui ne serait pas issu du RN mais passerait un accord de gouvernement avec le RN".

Il a contribué à décomplexer une grande partie de l'électorat" de droite Marine Le Pen

En juin 2012, Marine Le Pen disait de lui : il "a contribué à décomplexer une grande partie de l'électorat" de droite. Ce mardi, cette dernière a salué "un homme d’une grande culture, un écrivain de talent et un amoureux fou de la France. Son esprit parfois provocateur et sa plume acérée manqueront au débat politique". Le président du RN Jordan Bardella a salué un "archéologue de la droite et des idées", qui "a fait progresser les idées du camp national comme très peu d’intellectuels y sont parvenus".

L'ancien conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy était tombé en disgrâce auprès de lui en 2014, après la révélation de ses enregistrements clandestins à l'insu du président de la République. Le couple Bruni-Sarkozy a porté plainte pour violation de la vie privée, certains enregistrements de leurs conversations ayant été publiés dans les médias. Patrick Buisson a été condamné à leur verser 10.000 euros pour atteinte à la vie privée. En 2016, en pleine primaire de la droite, à laquelle il avait apporté son soutien à François Fillon, il publiait un livre au vitriol dans lequel il réglait ses comptes avec l'ancien locataire de l'Elysée.

Condamné dans l'affaire dite des "sondages de l'Elysée"

Patrick Buisson a été mis en examen pour recel de favoritisme et détournement de fonds publics dans l'affaire dite des "sondages de l'Elysée". Il est soupçonné d'avoir profité de sa position pour réaliser d'importants bénéfices sur des sondages qu'il commandait au nom de sa société Publifact et qu'il revendait à l'Élysée durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il avait notamment signé une convention en 2007, qui octroyait à Publifact "l'exécution de sondages", à sa liberté d'appréciation et avec les instituts de son choix. Il a été condamné en janvier 2022 à deux ans de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende.

Docteur en histoire et auteur d'une thèse sur les relations entre la France et l'Algérie, Patrick Buisson avait intégré la chaîne Histoire, propriété du groupe TF1, en 2007. Il a été directeur général du média jusqu'à son départ en 2018.