Pension minimale à 1200 euros, carrières longues : ces zones d'ombre qui empoisonnent le gouvernement

Depuis le début, le gouvernement donne l'impression que sa réforme assurera à tous une retraite minimum de 1200 euros par mois. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce que l'exécutif disait un peu moins fort ces dernières semaines, c'est que cette mesure ne s'appliquera qu'à ceux qui auront une carrière complète, à temps plein, payée au niveau du Smic. Ce qui semble loin de ce qui a été présenté comme une retraite minimale s'appliquant à tous les travailleurs.

Et ces dernières heures, les membres du gouvernement ont bien du mal à justifier pourquoi ils étaient passés à côté de ces précisions. "Dès lors qu'on dit que c'est pour une carrière complète, c'est très vrai", a expliqué le ministre du Travail Olivier Dussopt ce lundi sur franceinfo, reconnaissant à demi-mot que cela n'avait peut-être pas toujours été présenté ainsi. "L'engagement du président de la République, c'est une pension à 85% du Smic pour une carrière complète à temps plein et au niveau du Smic. La conséquence de cette mesure, c'est de permettre à 200.000 nouveaux retraités par an de voir leur pension revalorisée", a-t-il ajouté, sans préciser qu'ils ne toucheraient pas tous jusqu'à 1200 euros, mais plutôt entre 25 et 100 euros de plus par mois selon les cas.