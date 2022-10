"L'efficacité syndicale ne se mesure pas aux emmerdements que l'on cause aux Français", tacle Laurent Berger

Et tandis que Patrick Pouyanné a publié un tweet mardi soir pour répondre aux critiques sur la hausse de son salaire, le secrétaire général de la CFDT qualifie cette défense de "hors sol". "On ne peut pas contester qu’il ne s’est pas augmenté de 52% mais on parle d’un salaire de 6 millions d’euros", rappelle-t-il. "Le symbole, c’est que les grands dirigeants dans notre pays sont trop payés. (…) Ce qui est posé pour Total, c’est la répartition des richesses avec ses salariés et sa contribution au bien commun. Les superprofits doivent être réinvestis dans le bien commun". Aussi, le représentant syndical estime qu'il ne faut plus "traiter avec mépris la question des symboles. C’est la même chose que les jets privés".