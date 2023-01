L'hiver devrait être préservé des coupures de courant, selon Olivier Véran

Fin décembre, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) Emmanuelle Wargon avait déclaré : "Jusqu'au 15 janvier, on sait qu'on n'aura pas de difficulté" pour couvrir les besoins de la population et des entreprises en électricité, grâce aux températures prévues, aux efforts de sobriété de tous et au redémarrage progressif de réacteurs nucléaires d'EDF. Au cours des quatre derniers mois, la consommation totale dans l'Hexagone a reculé de 9% par rapport à l'année précédente. "C'est vrai pour les entreprises, y compris les industriels, et c'est vrai pour les ménages", notait-elle. "Côté ménages, coté résidentiel, ça veut vraiment dire que les gens font attention et qu'ils anticipent l'augmentation des tarifs réglementés, qui sera de 15% en janvier pour le gaz et de 15% en février pour l'électricité", soulignait-elle.