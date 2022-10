Carburants : de "pas de pénurie" aux réquisitions, comment le gouvernement a fait demi-tour sur les stations

À l’instar d’Olivier Véran, le gouvernement a mis du temps avant de prendre la mesure du problème qui handicape de nombreux Français et secteurs d’activité. Vendredi, Emmanuel Macron appelait les Français "au calme" et les syndicats et groupes pétroliers à la "responsabilité". Si l’ensemble de l’exécutif jugeait légitime les revendications salariales des employés de ces groupes à hauts bénéfices, il ne se montrait pas vraiment menaçant à leur égard.

Au cours du week-end, la Première ministre continuait de se montrer rassurante, assurant que les tensions d’approvisionnement dans les stations-service allaient "s’améliorer tout au long de la semaine", même si Olivier Véran reconnaissait cette fois-ci que le pays vivait "très certainement" "une crise". Le gouvernement avait d'ailleurs consenti à libérer une partie de ses réserves et autorisé les camions citernes à circuler ce week-end.

Encore largement critiqué, le gouvernement avait continué sur sa lancée en début de semaine. Alors que la veille elle avait "invité les directions et les représentants des salariés, à la fois d'Esso et de Total, à se mettre autour de la table", Élisabeth Borne disait lundi attendre "de la responsabilité de la part des organisations syndicales et des directions" des raffineries "pour qu'on puisse trouver un accord et ne pas pénaliser les Français". Mais toujours sans engager aucune action de l'exécutif, ni pour mettre la pression sur les directions des groupes pétroliers pour négocier ni pour forcer les déblocages.