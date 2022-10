Pénurie de carburants : la Première ministre Elisabeth Borne invitée du 20H de TF1 ce dimanche

La grève à TotalEnergies se poursuit, faute d'accord avec la CGT sur des hausses de salaires, entraînant des conséquences toujours importantes sur de nombreux secteurs d'activité. Ce sont 27,3% des stations-service qui étaient "en difficulté" (rupture d'au moins un produit) samedi matin, a indiqué le ministère de la Transition écologique dans son dernier point. Il s'agit donc d'une "légère amélioration" par rapport à la veille (28,5%). Le gouvernement, qui a procédé cette semaine à des réquisitions de personnels, mardi et jeudi, dans des dépôts de carburant, "prend ses responsabilités et met tout en œuvre pour que le dialogue social se tienne et aboutisse au règlement du conflit", avait affirmé vendredi Elisabeth Borne.