Carburants : la situation s'est-elle améliorée dans les stations-services à chaque fois que le gouvernement l'a promis ?

Dès les premières inquiétudes autour de l'approvisionnement en carburants, le gouvernement a tenté de rassurer. Le 5 octobre, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait indiqué qu'il n'y avait pas de "situation de pénurie" mais "des tensions" "temporaires" dans les stations-services, et que "tout [était] mis sur la table pour faire en sorte qu'elles soient résorbées", notamment via le déblocage de stocks stratégiques. Deux jours plus tard, le ministre des Transports, Clément Beaune, avait promis que l'exécutif faisait "tout pour que dans les prochains jours cette situation puisse se résorber", et le dimanche 9 octobre, la Première ministre Elisabeth Borne avait assuré que les tensions d'approvisionnement allaient "s'améliorer tout au long de la semaine", à mesure des "livraisons" issues des "stocks stratégiques".

À cette date, selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique à 15h, 29,7% des stations-services connaissaient des difficultés sur au moins un produit, contre 21% la veille, le samedi 8 octobre. La situation s'était à nouveau dégradée le mardi, avec 31,3% de stations en difficulté, avant une légère amélioration le mercredi 12 octobre (30,8%). Ce même jour, toujours à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran, avait répété que les Français verraient "une amélioration très sensible dans les prochains jours" grâce aux réquisitions annoncées par le gouvernement.