Pénurie de carburants : le bras de fer entre le gouvernement et la CGT se poursuit

Le lendemain matin, faisant référence aux méthodes de la CGT chez TotalEnergies, le porte-parole du gouvernement taclait un comportement "excessif et anormal" de la CGT. De quoi alimenter les critiques de l'opposition et des syndicats qui estiment que l'exécutif se place plus du côté des grands groupes pétroliers que des salariés, dont il bafoue les droits.

Ce même jour, les déclarations de la Première ministre dans l'hémicycle leur donneront raison, cette dernière annonçant des réquisitions. La CGT a dénoncé une mesure "pas nécessaire et est illégale". En cas de réquisition, "on ira devant les tribunaux pour les faire annuler", a prévenu Eric Sellini, coordinateur CGT pour TotalEnergies, tandis que la CGT d'Esso-ExxonMobil a dénoncé "une remise en cause du droit de grève". Mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran en a remis une couche sur la CGT. "On agit avec tact et mesure en la matière, c'est-à-dire qu'on agit lorsque le dialogue social n'est pas respecté ou lorsqu'il était impossible", a-t-il déclaré, justifiant les réquisitions. Or, selon lui, la CGT "refuse toujours de s'inscrire dans le respect de ces règles élémentaires du dialogue social".