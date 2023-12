Périphérique parisien : l'État "ne validera pas" la limitation de vitesse à 50 km/h

Clément Beaune a annoncé que la réduction de la vitesse sur le périphérique de Paris ne sera pas approuvée par le gouvernement. La maire Anne Hidalgo souhaite abaisser la vitesse à 50 km/h après la tenue des Jeux olympiques.

Après les transports pendant les JO, voilà un nouveau bras de fer entre l’État et la ville de Paris. Cette fois sur le sujet du périphérique. Ce jeudi 7 décembre, Clément Beaune a eu l’occasion de dire son désaccord sur le projet municipal de réduire la vitesse sur cet axe de circulation entourant la capitale. "Je pense que ce n'est pas une bonne idée à court terme d'avoir cette limitation de vitesse" et "à la fin de l'année 2024, nous ne prendrons pas la décision, nous ne validerons pas la décision" de limiter la vitesse à 50 km/h, a annoncé le ministre des Transports au micro de France Info.

1,2 million de véhicules par jour

En effet, Anne Hidalgo souhaite abaisser la vitesse sur le périphérique qui entoure Paris après la compétition des Jeux olympiques et paralympiques, soit dès le 14 septembre 2024. Le périphérique parisien est emprunté chaque jour par 1,2 million de véhicules, dont 80% sont occupés par un seul occupant, selon des chiffres cités par l'AFP.

Cette mesure doit permettre de lutter contre le niveau sonore et la pollution de l’air, selon la municipalité. Quand les réductions de vitesse concernent des voies rapides, "la majorité des études montre un effet plutôt positif sur les émissions et les concentrations de polluants", fait remarquer l'Ademe, mais "sur les voies urbaines (50 km/h à 30 km/h), les résultats sont plus contrastés". Retrouvez notre article pour plus de détails sur les potentiels bienfaits environnementaux de cette réduction de vitesse.

Par ailleurs, la ville de Paris prévoit la mise en place d'une zone à trafic limité (ZTL) à la fin des JO 2024. Celle-ci a pour objectif d'interdire la circulation de transit dans le centre de la ville et doit s'appliquer dans Paris Centre, correspondant aux quatre premiers arrondissements et une partie des 5ᵉ, 6ᵉ et 7ᵉ arrondissements de la capitale.