Perpignan : les Restos du Cœur réintègre Colombe, la bénévole écartée après une prise de parole sur le RN

Écartée de son activité de bénévole au sein des Restos du Cœur après son témoignage au micro de Paul Larrouturou, Colombe a été réintégrée ce lundi dans l'association. L'information a été confirmée à TF1Info par le porte-parole national Yves Merillon.

Colombe a finalement été entendue. Les Restos du Coeur ont accepté lundi de réintégrer cette bénévole tout en considérant que ses propos accordés à Paul Larrouturou en marge d'un meeting du Rassemblement national, très relayés sur les réseaux, constituaient une violation du principe de neutralité de la charte de l'association.

Une vidéo qui avait suscité de nombreuses réactions

TF1 avait recueilli le témoignage de cette femme en marge d'un meeting du RN le 1er mai à Perpignan. "Je suis au RSA et on a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout", s'était désolée la sexagénaire, en se présentant comme conseillère en insertion professionnelle au chômage et bénévole aux Restos du cœur. "Il n'y a pas de travail, pas d'usines (...). Ici on a un taux énorme du RN et on est tous en colère, on a tous du mal", avait-elle ajouté.

Largement relayée, la vidéo avait suscité de nombreuses réactions politiques, notamment à gauche. "Toutes les Colombe du pays, nous ne devons pas les mépriser, mais les entendre, les comprendre", avait notamment souligné François Ruffin (LFI). "Colombe se défend d'avoir commis toute faute, cette dernière n'a en effet aucune activité politique active, et n'a nullement dans ses propos associé l'image des Restos du Cœur aux positions ou à l'action du Rassemblement national", avait notamment écrit son avocat, Me Jérémy Kalfon.

Dans une déclaration transmise à l'AFP ce lundi soir et confirmée à TF1, les Restos du Coeur assurent de leur côté qu'"aucune procédure d'exclusion n'a été engagée" et que Colombe s'est "sentie poussée à démissionner." "Les bénévoles des Restos du Cœur sont bien évidemment des citoyens libres de leurs opinions, quelles qu'elles soient", indique l'association. "En revanche, la neutralité politique est un principe intangible des Restos, inscrit au point numéro 5 de la charte des bénévoles signée par chacun".

"Il a été estimé que Colombe avait contrevenu à cette charte" mais "les Restos du Cœur des Pyrénées-Orientales ont entendu le désarroi de Colombe, son appel d'aujourd'hui et ont accepté de la réintégrer au sein des équipes du département, dès lors qu'elle confirme son adhésion à notre charte", selon cette déclaration.