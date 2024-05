Louis Aliot a proposé un poste à Colombe, électrice RN et bénévole aux Restos du Cœur

Louis Aliot a proposé ce mardi à l'électrice du RN un poste à la caisse centrale d’activités sociales (CCAS) de Perpignan. La sexagénaire, interrogée par notre journaliste Paul Larrouturou sur TF1info, avait exposé en marge d'un meeting le 1ᵉʳ mai ses difficultés à vivre avec le RSA. Elle avait été écartée il y a quelques jours du bénévolat qu'elle effectuait aux Restos du cœur, avant d’être réintégrée.

Un coup de projecteur et une offre d’emploi inattendus. Après son éviction puis sa réintégration au sein des Restos du Cœur, Colombe, une électrice du Rassemblement national (RN), a finalement rencontré Louis Aliot, maire de Perpignan, ce mardi 7 mai. L'édile lui a proposé un poste à la ville, d’après une communication faite sur ses réseaux sociaux.

Son "mal à vivre" du RSA

"J’ai reçu ce matin Colombe en mairie de #Perpignan. Cette dame a un très grand cœur. Nous allons l’aider et elle commencera au CCAS (caisse centrale d’activités sociales, ndlr) de la ville dès le mois de juin. Son cas n’est pas unique et il faut continuer à se battre pour aider les plus vulnérables de nos compatriotes", a annoncé le maire RN de cette ville des Pyrénées-Orientales, en y joignant une vidéo aux côtés de Colombe.

Interrogée par notre journaliste Paul Larrouturou en marge du meeting de Jordan Bardella (Rassemblement national) le 1ᵉʳ mai à Perpignan (Pyrénées-Orientales), cette femme de 60 ans exprimait son "mal à vivre" du RSA et évoquait son engagement en tant que bénévole au sein des Restos du Cœur. Une prise de parole qui avait ému certains responsables politiques, mais qui avait fortement déplu à l'association.

Écartée de son activité de bénévole, Colombe a demandé publiquement à être réintégrée dans l'association, ce qui a finalement été le cas.