Mairie du Havre : des perquisitions dans une enquête visant notamment Edouard Philippe

Des perquisitions ont eu lieu ce mercredi 3 avril à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Ces investigations font suite au dépôt d'une plainte auprès du Parquet national financier visant Edouard Philippe et deux personnes de son entourage.

La mairie du Havre dans le viseur de la justice. Des perquisitions ont eu lieu ce mercredi 3 avril à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, dans le cadre d'une enquête préliminaire du Parquet national financier (PNF). Cette dernière vise l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et deux autres élus. Les investigations portent sur des soupçons de "prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral", a indiqué à l'AFP une source judiciaire, confirmant une information du journal Le Monde.

Une enquête ouverte en décembre

Cette enquête préliminaire, ouverte en décembre dernier, fait suite au dépôt d'une plainte auprès du PNF en lien avec une association chargée de l'animation de la Cité numérique de la ville. En juillet 2020, Edouard Philippe, président de la communauté urbaine, avait signé avec Stéphanie de Bazelaire, alors présidente bénévole de l'association LH French Tech, une convention d'objectifs pluriannuelle pour l'exploitation et l'animation de la Cité numérique du Havre. Des juristes avaient alerté sur la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait l'élu, indiquait en septembre dernier Le Monde.

"À la suite d’une plainte déposée auprès du Parquet national financier par une ancienne directrice générale adjointe de la Communauté urbaine, concernant l’exploitation de la Cité numérique du Havre, des perquisitions ont eu lieu mercredi 3 avril (...), comme il en est coutume dans ce type d’enquête", a déclaré la Ville du Havre, dans un communiqué. "Le maire, les élus et les équipes de la ville du Havre et de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole se tiennent entièrement et sereinement à la disposition du parquet pour donner l’ensemble des éléments nécessaires", a-t-elle ajoutée.