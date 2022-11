Personnels suspendus : le gouvernement préfère-t-il un soignant positif au Covid-19 à un soignant non-vacciné ?

Cette dérogation n'a donc pas de caractère automatique. C'est même l'inverse. Contrairement à ce que laisse entendre l'eurodéputé, cette exception n'est possible que lorsqu'un hôpital entre en "phase 3", soit quand il a un "risque majeur de perturbations de l'offre de soins". À noter : le soignant ne peut être obligé à travailler. De plus, il doit disposer d'un schéma vaccinal complet à jour et être "asymptomatique ou pauci-symptomatique", c'est-à-dire qu'il ne peut pas présenter de symptômes respiratoires "comme la toux et les éternuements". Enfin, ces professionnels doivent rester isolés de leurs collègues, mais aussi des patients, "dans la mesure du possible". Le ministère de la Santé appelle en effet l'établissement à les affecter "prioritairement à des activités ne nécessitant pas le contact avec des patients à risque de forme grave de Covid-19 ou en situation d'échec".