Peut-on affirmer, comme Gabriel Attal, que la France possède le "meilleur système de santé au monde" ?

Le Premier ministre a annoncé une série de mesures pour faciliter l'accès aux soins et améliorer le quotidien des soignants. Gabriel Attal en a profité pour vanter les mérites du système de santé français, qu'il qualifie de "meilleur au monde". Si l'OMS dressait un tel constat en l'an 2000, les études plus récentes montrent une France ayant nettement chuté dans les classements internationaux.

Simplification de 16 actes médicaux du quotidien, mise en place de pénalités financières pour les patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux... Le Premier ministre a dévoilé ces derniers jours des mesures visant à améliorer les parcours de soins, ainsi qu'à faciliter le quotidien des médecins.

Dans ce cadre, Gabriel Attal a salué le système de santé français, le "plus beau" selon ses mots, mais également le "meilleur au monde". Une présentation particulièrement méliorative, qui n'est pourtant pas étayée par les comparatifs internationaux réalisés ces dernières années.

Un plébiscite de l'OMS, vieux de plus de vingt ans

Avant toute chose, il faut souligner que la notion de "meilleur système de santé au monde" demeure toujours empreinte d'une forme de subjectivité. Les choix méthodologiques et indicateurs retenus pour effectuer des comparaisons auront toujours une forte influence sur les résultats, si bien qu'aucun classement ne peut être considéré comme totalement représentatif ou incontestable. Passé ce préambule, on peut toutefois constater que de multiples organismes cherchent à évaluer les performances et l'organisation des systèmes de santé à travers le monde. Par le biais d'une série de barèmes, appliqués à l'identique pour l'ensemble des pays, de multiples classements sont proposés. Et ce depuis plusieurs décennies.

L'une de ces évaluations comparatives, réalisée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), donne raison à Gabriel Attal. "Tous paramètres confondus, c'est la France qui arrive en tête de ce classement mondial, devant l'Italie", résumait dans ses colonnes le journal Le Monde, peu après qu'ont été dévoilés les résultats. Parmi les critères retenus ? "Le niveau de santé général de la population", les "disparités sanitaires" observées entre les individus, ou bien encore la "réactivité" du système de santé pour adapter son offre de soin.

Cette vaste étude, qui analysait en détails quelque 191 pays, a plébiscité l'organisation des soins à la française. Difficile pourtant de s'y référer aujourd'hui, puisque l'étude de l'OMS remonte... À l'an 2000. Directeur de la Fédération européenne des hôpitaux, Pascal Garrel s'est penché sur les comparaisons entre systèmes de santé mondiaux dans la revue trimestrielle L'Économie politique. Il soulignait en 2018 qu'un seul pays au monde faisait "encore référence au classement de l'OMS qui mettait le système de santé français en première position". Ce pays, notait-il, "c'est justement la France. Seulement voilà, c'était il y a dix-huit ans, sur la base de données qui ont désormais au moins vingt ans d'âge". Des références anciennes qui n'ont aujourd'hui plus beaucoup de sens, comme en témoignent des travaux plus récents.

La France a clairement reculé

Le classement réalisé en 2000 par l'OMS n'a pas donné lieu à des actualisations régulières au fil du temps. Impossible donc de se référer à des versions plus récentes de ces travaux pour savoir si la France a conservé son hégémonie en la matière. Heureusement, nous disposons d'autres études, conduites par des organisations internationales ou des groupes de réflexion. L'OCDE, dans son panorama annuel de la santé, propose une analyse de ses membres au regard d'une série d'indicateurs. À défaut de réaliser une comparaison en bonne et due forme des systèmes de santé et d'en faire émerger un classement, elle met en avant de multiples variables. Il en ressort que certains de nos voisins, les Pays-Bas notamment, affichent de meilleurs résultats que la France dans plusieurs domaines. Que ce soit au niveau de l'état de santé de sa population ou des facteurs de risque qu'elle présente.

Les études comparatives globales menées à l'échelle mondiale se montrent un peu plus sévères pour notre pays. C'est le cas des travaux du Legatum Institute, un institut de recherche basé à Londres, à l'origine d'un index de la prospérité édité chaque année. Quelque 167 pays sont passés en revue, dans des catégories très variées. Le volet "santé" consacre ainsi les systèmes de soins asiatiques : les cinq premières places étant respectivement occupées par Singapour, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et la Chine. La France, quant à elle, occupe une 20ᵉ place qui la classe derrière les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie ou Malte. Pour établir ces comparaisons, ce sont pas moins de 29 critères qui sont analysés.

Soulignons enfin le travail colossal réalisé dans le cadre du projet Global Burden of Disease. Rassemblant plusieurs milliers de chercheurs, celui-ci compile une masse gigantesque de données de santé venant des quatre coins du monde. Le tout à intervalles réguliers, de manière à disposer d'évolutions dans le temps et de mesurer les progrès (ou non) réalisés. L'exploitation des résultats pour l'année 2019, qui a donné lieu à la publication d'un article scientifique dans la revue The Lancet, a mis en avant un "index" classant les différents pays. En fonction des observations réalisées dans les différents domaines, un score global sur 100 était attribué. La France, avec 88 points, s'est classée juste au-dessus de la moyenne des pays d'Europe occidentale, et très largement au-dessus de la moyenne mondiale. Si notre système de santé est jugé de très bonne facture dans son ensemble, il demeure toutefois inférieur à celui des pays scandinaves (Islande en tête), de la Suisse, des Pays-Bas ou bien encore du Canada. L'Australie, l'Italie ou l'Espagne font également partie des pays avec un score supérieur, bien que les écarts demeurent minimes.

