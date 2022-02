Peut-on "réserver" les logements sociaux aux Français, comme le souhaite Marine Le Pen ?

Peut-on réserver les logements sociaux aux seuls Français ? Lors d’un déplacement à Hayange en Moselle le 23 septembre dernier, Marine Le Pen a ainsi justifié sa proposition : "le logement social étant financé par les Français, il est logique qu’il soit réservé d’abord aux Français en difficulté".

Est-ce possible ? Aujourd’hui, cette proposition ne respecte pas le cadre actuel de notre droit. Pourquoi ? Parce qu’elle heurte la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel rappelée en 2016 qui fait référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et son premier article : "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune."