"Échapper aux balles israéliennes" : de retour de Cisjordanie, Philippe Martinez répond aux critiques

Ces récents événements ont été rapportés par plusieurs journaux locaux. Selon le quotidien Haaretz, "l'armée avait érigé des barrages routiers à toutes les entrées de la ville, la deuxième plus grande de Cisjordanie, ne permettant aux habitants de sortir que par trois points de contrôle gardés". On peut également lire, dans The Times of Israel, que "l’armée israélienne impose depuis mercredi matin un bouclage partiel de Naplouse au moyen de barrages routiers" et que "certaines routes avaient été laissées ouvertes afin de permettre aux Palestiniens d’entrer et sortir de la ville sous réserve d’'un contrôle de sécurité strict'".

Questionné sur les mots choisis pour exposer la situation, le secrétaire de la CGT persiste et signe. "Je n’ai pas l’habitude d’avoir deux militaires qui vous mettent en joue, ce sont des voitures blindées qui se mettent en travers de la route, ce ne sont pas des jouets en plastique, vous êtes sur un barrage en pleine nuit. Je n’ai pas exagéré, j’ai décrit une réalité. Quand on est sur place, on mesure ce qu’il se passe." Ayant eu vent des réactions qu'ont provoquées ses propos, Philippe Martinez indique n'avoir aucun commentaire à faire.