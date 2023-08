Piscines gratuites, prix de l'eau bloqué, toits peints en blanc… Les propositions de la gauche pour affronter la canicule

Dans un plan d'urgence pour lutter contre la canicule diffusé ce mercredi par le groupe parlementaire de La France insoumise, les députés LFI présentent "13 mesures d'urgence" qu'il leur semblerait bon d'appliquer en plus d'une planification écologique et solidaire qui aurait des effets sur le long terme. Parmi elles, ils suggèrent de "rendre les piscines publiques gratuites" et de mettre en place "un plan national de construction des piscines publiques dans les zones qui en sont dépourvues". Certaines municipalités ont déjà pris des décisions en ce sens, d'autres comme Toulouse ont choisi d'étendre les horaires de leurs complexes pour permettre aux habitants de se rafraîchir plus longtemps et tard dans la journée.