Plan de "reconquête du mois de juin" : dès 2024, un stage de deux semaines pour les lycéens de seconde

Le stage en entreprise ne sera désormais plus réservé aux collégiens en classe de troisième. Dans une note adressée ce jeudi aux professeurs et proviseurs de lycée, Gabriel Attal a confirmé que les élèves de seconde seront, eux aussi, amenés à passer deux semaines en entreprise à la fin de l’année scolaire. Invité du 20H de TF1 ce jeudi, le ministre de l'Éducation nationale doit détailler ses nouvelles décisions pour les élèves et les enseignants, dont cette nouveauté.

"Les choix que j’ai retenus permettent une véritable reconquête du mois de juin pour l’ensemble des lycéens", écrit-il, avant de les détailler. "En classes de Première et de Terminale, en maintenant les élèves dans les établissements jusqu’aux premières épreuves et, en classe de Seconde, en organisant pour chaque lycéen un stage en entreprise, dans une association ou un service public, d’une durée de deux semaines du 17 au 28 juin 2024", peut-on lire dans ce document que nous avons pu consulter.