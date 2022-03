Plan de résilience, guerre en Ukraine, Covid-19... Jean Castex est l'invité exceptionnel du 13H de TF1 ce jeudi

Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex est l’invité exceptionnel du journal de 13h de TF1. Le Premier ministre viendra préciser les contours du plan de résilience annoncé hier par le président de la République lors de son allocution, pour faire face aux conséquences économiques en France de la guerre en Ukraine.

"J'ai demandé au Premier ministre d'élaborer dans les prochains jours un plan de résilience économique et social" pour répondre aux difficultés qui découlent du conflit, a déclaré le président de la République lors d'une allocution télévisée. "Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée par le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières et cela aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat demain. Le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits, risquent de s'alourdir encore", a-t-il averti.