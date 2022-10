Planification écologique : Élisabeth Borne veut lancer 22 chantiers autour de la vie quotidienne

Élisabeth Borne a dévoilé l'organisation et le calendrier autour de ces chantiers écologiques. "Une première synthèse" de cette planification sera établie "d'ici à la fin de l'année" et enrichie "au fur et à mesure", pour déboucher sur des "plans d'actions" a-t-elle indiqué. Les citoyens auront la possibilité de suivre également l'avancement des actions menées sur un site internet.