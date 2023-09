Voitures électriques, pompes à chaleur, RER métropolitains : Macron défend son "écologie à la française"

"Il n’y a pas d’écologie qui soit compétitive, si on a un prix d’électricité dont on ne reprend pas le contrôle", a dit le président. "Nous pourrons en octobre véritablement annoncer des prix de l’électricité qui sont compatibles avec cette compétitivité (...) et avoir des prix qui nous mettent dans une situation tout à fait favorable et compétitive au niveau européen", a-t-il ajouté.