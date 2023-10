PODCAST - Prisca Thevenot, secrétaire d’État à la Jeunesse : "Faire du Service national universel un passage républicain pour tous"

Début 2017, Prisca Thevenot s’occupe de son nouveau-né. La jeune mère décide de se rendre à un café organisé par le mouvement En marche. Ce temps d’échange vise à élaborer le programme d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle. "C’était inconcevable d’y participer. Le monde politique ne faisait pas partie des sujets dont on parlait entre amis ou au travail. C’est quelque chose qui existait, mais dans lequel je ne me projetais pas", commente la jeune femme dans le podcast Expertes à la Une présentée par Christelle Chiroux, à écouter ci-dessus.

Rapidement, les rencontres s’enchaînent. Quelques semaines plus tard, elle discute directement avec le futur président au pied du Stade de France, là même où elle a grandi. Au micro, elle le défie alors : "Moi, dans le 93, j’en ai vu passer des politiques. Vous allez vous faire élire et vous repartirez. Donc, on fait quoi ? En privé, il me répond qu’il a entendu ma demande et qu’il veut que je m’engage à ses côtés."

Résultat, Prisca Thevenot est candidate aux élections législatives en Seine-Saint-Denis. Battue par la candidate communiste Marie-George Buffet, la jeune militante persévère : "Je suis très reconnaissante envers mes parents. Ils m’ont toujours dit de m’engager pour rendre à mon pays ce qu’il m’a permis de devenir", confie-t-elle. Dans la foulée, elle cofonde l’association Civil Impact. "Je vois cette structure comme une école d’engagement citoyen. Le monde politique dans lequel je suis rentrée aussi facilement reste néanmoins régi par des codes, des usages et coutumes qu'il faut connaître pour les faire évoluer." Objectif, former les bénévoles. "Très peu de monde sait comment fonctionnent nos institutions complexes et pas forcément lisibles. Typiquement, certains nous disent vouloir travailler sur une compétence pas dévolue à l’État", regrette Prisca Thevenot.

Cinq ans plus tard, la militante se fait élire à l’Assemblée nationale. Quelques mois après, la voilà secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel. Lucide, elle considère cette promotion comme un apprentissage. "J’ai rencontré les mêmes obstacles que les jeunes d’aujourd’hui. Les aider à s’émanciper et devenir acteur du monde dans lequel nous vivons me tient à cœur."