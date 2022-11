Pôle emploi : la modulation des droits des chômeurs définitivement adoptée

Les règles de l'assurance chômage vont bientôt pouvoir évoluer. Le Parlement a adopté définitivement ce jeudi le projet de loi ouvrant la voie à une modulation de l'assurance chômage selon la situation du marché du travail, une perspective qui hérisse la gauche, l'extrême droite et les syndicats. Les sénateurs ont entériné par 242 voix contre 91 un compromis trouvé avec les députés sur ce texte. Le gouvernement n'a pas eu à recourir devant l'Assemblée nationale à l'arme constitutionnelle du 49.3, grâce à un accord trouvé avec la droite.

Le projet de loi du ministre du Travail Olivier Dussopt prévoit, dans un premier temps, de prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage, issues d'une réforme contestée du premier quinquennat Macron. Un décret a été pris en ce sens par anticipation fin octobre. Il enclenche aussi la possibilité, par décret, de moduler certaines règles de l'assurance chômage afin qu'elle soit "plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé", selon la promesse de campagne d'Emmanuel Macron.