Polémique Oudéa-Castéra : la ministre "regrette d'avoir blessé des enseignants", Attal défend sa "transparence"

Amélie Oudéa-Castéra a créé la polémique en indiquant avoir mis ses enfants dans le privé à cause de "paquets d'heures" qui n'étaient "pas sérieusement remplacées". Lors d'un déplacement, Gabriel Attal, lui-même ancien ministre de l'Éducation nationale, a réagi à ces déclarations. Il a évoqué la "transparence" de sa ministre, tout en soulignant le travail du gouvernement pour améliorer le remplacement des heures manquées à l'école.

"Un enjeu important"

"La ministre s'est exprimée en transparence sur les choix qui ont été les siens dans sa famille et sur sa vie", a esquivé le Premier ministre, lors d'un point presse au CHU de Dijon où le chef du gouvernement effectuait un déplacement aux côtés de la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin.

Il répondait à un journaliste qui lui demandait si la solution face au non-remplacement des professeurs dans les écoles étaient de mettre ses enfants dans le privé. Amélie Oudéa-Castéra avait effectivement justifié son choix à cause de "paquets d'heures" qui n'étaient "pas sérieusement remplacées".

Plutôt que de se concentrer sur la réponse de sa ministre, Gabriel Attal a souligné l'action du gouvernement, attaquant "l'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques". "Cette question-là est un enjeu important", a insisté le Premier ministre à propos du remplacement des heures, assurant l'avoir "pris à bras-le-corps" lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale. "On constate qu'entre septembre et décembre 2023, il y a eu plus d'heures remplacées qu'entre septembre et décembre 2022", a-t-il poursuivi.

"La feuille de route de la ministre (...), elle va être de poursuivre cette action en continuant à investir sur les remplacements et poursuivre cet investissement pour l'attractivité du métier d'enseignant", a-t-il encore promis. Parallèlement, la ministre Amélie Oudéa-Castéra a déclaré à l'AFP qu'elle regrettait avoir pu "blesser certains enseignants" du public avec ses propos.