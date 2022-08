Polémique du barbecue : Yannick Jadot appelle à ne "pas enflammer le débat"

Un débat qui embrase. L'ex-candidat vert à la présidentielle 2022, Yannick Jadot, a exprimé ses regrets quant aux "polémiques" agitant actuellement la classe politique, comme celle initiée par son ancienne rivale à la primaire écologiste.

Lors de l'université d'été d'EELV, à Grenoble, la députée de Paris a qualifié les barbecues de "symboles de virilité". L'ancien candidat à la présidentielle appelle son parti à "éclairer" le débat plutôt qu'à "l'enflammer".

"Je regrette ces polémiques", a répondu l'eurodéputé EELV, à nos confrères de France info, après avoir avoué qu'il avait fait des barbecues cet été, mais "aussi (de) la salade et (des) légumes pour accompagner" la viande. Selon lui, les "Françaises et les Français ont parfaitement conscience du dérèglement climatique et ils regardent les offres politiques et notre responsabilité, c'est d'éclairer le débat et d'apporter des réponses, (...) ça n'est pas d'enflammer le débat".