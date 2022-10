Polémique McKinsey : le Sénat examine un texte pour encadrer les recours aux cabinets de conseil

Sept mois après un rapport explosif sur le recours par l'État aux cabinets de conseil, le Sénat examine ce mardi une proposition de loi destinée à mieux encadrer ces prestations, un texte qui devrait bénéficier d'un large soutien. Les sénateurs et le ministre de la Transformation publique Stanislas Guerini débattront en soirée du texte, voté à l'unanimité en commission le 12 octobre.

Sur le fond, le gouvernement affirme partager le même objectif que la chambre haute dominée par la droite, à savoir renforcer la transparence et le contrôle des prestations de conseil réalisées pour le compte de l'administration. "Travaillons tous ensemble pour fixer des règles plus claires pour les consultants", ont souhaité lundi dans une tribune publiée par Le Monde les sénateurs Eliane Assassi (groupe CRCE à majorité communiste) et Arnaud Bazin (Les Républicains).