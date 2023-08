Polémique Médine : le rappeur assure "combattre l'antisémitisme" et évoque des "erreurs"

Cette mise au point permettra-t-elle d'éteindre la polémique ? Ce mercredi 23 août, le rappeur Médine, dont l'invitation aux réunions de rentrée d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) et de La France insoumise (LFI) a suscité une polémique, affirme que "l'antisémitisme est un poison" et plaide dans deux interviews des erreurs et des maladresses dans certaines de ses prises de positions.