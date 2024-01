Polémique Oudéa-Castéra : une enquête en cours contre l'établissement Stanislas pour injures sexistes et homophobes

Le parquet de Paris a annoncé vendredi qu'une enquête avait été ouverte quelques mois plus tôt contre l'établissement scolaire privé Stanislas, dans le VIe arrondissement de la capitale. La procédure fait suite à un rapport qui dénonce des "dérives" homophobes et sexistes.

Nouveau développement dans l'affaire Oudéa-Castéra. Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé vendredi qu'une enquête avait été ouverte à l'automne 2023 contre l'établissement privé Stanislas, dans lequel sont scolarisés les enfants de la ministre de l'Éducation nationale et des Sports. Les commissariats des Ve et VIe arrondissements ont été saisis d'une enquête "pour injure publique en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre et provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre".

Les investigations, qui s'appuient sur un rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale daté de juillet 2023, portent sur des "dérives" homophobes et sexistes qui auraient eu lieu dans cette prestigieuse structure scolaire situé dans le VIe arrondissement de la capitale. Selon Mediapart, des cours d'instruction religieuse présentés comme "obligatoires", ce qui est contraire à la loi, dans lesquels des intervenants auraient tenu des propos homophobes, anti-avortement ou fait la promotion des thérapies de conversion, sont notamment dans le collimateur des autorités.

Pour rappel, l'ancienne joueuse de tennis est embourbée dans une polémique depuis des propos tenus dès le lendemain de sa nomination rue de Grenelle, lors d'un déplacement avec Gabriel Attal. Ses déclarations au sujet des raisons du transfert de son fils ainé d'une école maternelle publique à l'école privée Stanislas, au sujet notamment "des paquets d'heures pas sérieusement remplacées" dans le public, se sont révélées fausses et ont provoqué un véritable tollé.