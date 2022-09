PSG : Elisabeth Borne appelle les joueurs à "prendre pleinement conscience" de la crise climatique

Le rappel à l'ordre d'Elisabeth Borne. La Première ministre a appelé mardi les footballeurs de Ligue 1 à "prendre pleinement conscience" de la crise climatique, après la tempête déclenchée par l'entraîneur du PSG Christophe Galtier et le joueur Kylian Mbappé sur les modes de transport du club.

"Je pense qu'il est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain mais qui est une réalité maintenant", a-t-elle déclaré en marge de l'inauguration d'un commissariat à Paris. Et de préciser : "Chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation."