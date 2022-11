Désignation du RN pour diriger un groupe d'étude sur l'antisémitisme : la présidente de l'Assemblée dément

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Yonathan Arfi, notamment, avait diffusé un document certifié du logo de l'Assemblée nationale titré "intitulé des 80 groupes d'études retenus et attribution de leur présidence aux groupes politiques à l'issue de la réunion du 8 novembre", où il était possible de lire à côté du groupe "antisémitisme" la mention "RN" pour Rassemblement national. "Si cela devait arriver, jamais le Crif et les institutions juives ne participeront à cette mascarade. Ce serait une ineptie et une manipulation inacceptables", ajoutait-il, appelant Yaël Braun-Pivet et les députés à s'y opposer.